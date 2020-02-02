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Футбол

Полузащитник Черкащины продолжит карьеру в Испании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Бойко

Молодой полузащитник клуба Первой лиги “Черкащина” Виталий Бойко продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает FootBoom, новым клубом 22-летнего полузащитника стал “Сан-Рафаэль” Ибица, который выступает в четвертом по силе дивизионе Испании.

Отметим, в нынешнем сезоне Виталий Бойко провел в чемпионате Украины 14 матчей и забил два гола. Из-за отсутствия финансирования “Черкащина” может до конца февраля прекратить свое существование.

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Тэги: Виталий БойкоСан-РафаэльЧеркащина
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