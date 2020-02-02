Сергей Ковалец может возглавить клуб чемпионата Словакии

Бывший тренер киевской “Оболонь-Бровар” Сергей Ковалец спустя месяц после своей отставки может возобновить тренерскую деятельность.

По информации FootBoom, в услугах украинского специалиста большую заинтересованность проявляет клуб второго дивизиона чемпионата Словакии “Попрад”, руководство которого желает видеть команду в элите словацкого футбола. К слову, от лидера потенциальный клуб Ковальца отстает на семь очков.

Напомним, ранее Сергей Ковалец уже работал в чемпионате Словакии, дважды возглавляя местный “Татран”.