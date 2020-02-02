Серия А. 22 тур. “Рома” проиграла “Сассуоло”, победа “Болоньи”

Очередной тур чемпионата Италии отметился большим количеством голов. Сообщает сайт EURO.com.ua
Настоящей сенсацией стала победа “Сассуоло” над “Ромой”, а “Кальяри” с “Пармой” заключили результативный мир.
Чемпионат Италии25 тур
“Болонья” – “Брешия” – 2:1Голы: Орсоліні, 43, Бани, 89 – Торрегросса, 36 (пен)
“Кальяри” – “Парма” – 2:2Голы: Педру, 19, Симеоне, 54 – Куцка, 42, Корнелиус, 90+4
“Сассуоло” – “Рома” – 4:2Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 72 (пен)
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