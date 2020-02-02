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Футбол

Серия А. 22 тур. “Рома” проиграла “Сассуоло”, победа “Болоньи”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Очередной тур чемпионата Италии отметился большим количеством голов. Сообщает сайт EURO.com.ua

Настоящей сенсацией стала победа “Сассуоло” над “Ромой”, а “Кальяри” с “Пармой” заключили результативный мир.

Чемпионат Италии
25 тур

“Болонья” – “Брешия” – 2:1
Голы: Орсоліні, 43, Бани, 89 – Торрегросса, 36 (пен)

“Кальяри” – “Парма” – 2:2
Голы: Педру, 19, Симеоне, 54 – Куцка, 42, Корнелиус, 90+4

“Сассуоло” – “Рома” – 4:2
Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 72 (пен)

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Источник: sportanalytic.com
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