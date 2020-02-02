Шахтер взял на второй сбор Артема Бондаренко

Главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру продолжает искать скрытые резервы среди молодых талантов клуба.
В сравнении с предыдущим сбором, португальский специалист исключил из команды Михаила Мудрика, включив вместо него 19-летнего полузащитника молодежной команды Артема Бондаренко, на счету которого пять голов в молодежном первенстве.
Также на сборы команды отправляются юные Сикан, Трубин, ещё один шанс проявить себя получили Кирюханцев и Вакула, которые последние полгода играли в “Мариуполе”.