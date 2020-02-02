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Футбол

Шахтер взял на второй сбор Артема Бондаренко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Бондаренко

Главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру продолжает искать скрытые резервы среди молодых талантов клуба.

В сравнении с предыдущим сбором, португальский специалист исключил из команды Михаила Мудрика, включив вместо него 19-летнего полузащитника молодежной команды Артема Бондаренко, на счету которого пять голов в молодежном первенстве.

Также на сборы команды отправляются юные Сикан, Трубин, ещё один шанс проявить себя получили Кирюханцев и Вакула, которые последние полгода играли в “Мариуполе”.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

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Тэги: Артем БондаренкоДаниил СиканШахтер
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