АПЛ. 25 тур. Зинченко выгнали с поля, “Ман Сити” проиграл “Тоттенхэму”

В чемпионате Англии продолжаются матчи очередного тура. Сообщает сайт EURO.com.ua
В центральном матче дня “Лестер” поделил очки с “Челси”, а вот “Ливерпуль” уничтожил “Саутгемптон”.
“Манчестер Юнайтед” так и не смог пробить оборону “Вулверхэмптона”. В ключевом матче воскресенья “Тоттенхэм” дома победил “Манчестер Сити”, а нашего Александра Зинченко удалили с поля.
Чемпионат Англии25 тур
“Лестер” – “Челси” – 2:2Голы: Барнс, 54, Чілвелл, 64 – Рюдигер, 46, 71
“Борнмут” – “Астон Вилла” – 2:1Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 – Самата, 70
“Вест Хэм” – “Брайтон” – 3:3Голы: Гиот, 30, Снодграсс, 45, 57 – Огбонна, 47 (аг), Гросс, 75, Маррей, 79
“Кристал Пэлас” – “Шеффилд Юнайтед” – 0:1Гол: Гуаїта, 58 (аг)
“Ливерпуль” – “Саутгемптон” – 4:0Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90
“Ньюкасл” – “Норвич” – 0:0
“Уотфорд” – “Эвертон” – 2:3Голы: Масина, 10, Перейра, 42 – Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90
“Манчестер Юнайтед” – “Вулверхэмптон” – 0:0
“Бернли” – “Арсенал” – 0:0
“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” – 2:0Голы: Бергвейн, 63, Сон, 71
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