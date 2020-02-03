АПЛ. 25 тур. Зинченко выгнали с поля, “Ман Сити” проиграл “Тоттенхэму”

В чемпионате Англии продолжаются матчи очередного тура. Сообщает сайт EURO.com.ua

В центральном матче дня “Лестер” поделил очки с “Челси”, а вот “Ливерпуль” уничтожил “Саутгемптон”.

“Манчестер Юнайтед” так и не смог пробить оборону “Вулверхэмптона”. В ключевом матче воскресенья “Тоттенхэм” дома победил “Манчестер Сити”, а нашего Александра Зинченко удалили с поля.

Чемпионат Англии

25 тур

“Лестер” – “Челси” – 2:2

Голы: Барнс, 54, Чілвелл, 64 – Рюдигер, 46, 71

“Борнмут” – “Астон Вилла” – 2:1

Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 – Самата, 70

“Вест Хэм” – “Брайтон” – 3:3

Голы: Гиот, 30, Снодграсс, 45, 57 – Огбонна, 47 (аг), Гросс, 75, Маррей, 79

“Кристал Пэлас” – “Шеффилд Юнайтед” – 0:1

Гол: Гуаїта, 58 (аг)

“Ливерпуль” – “Саутгемптон” – 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90

“Ньюкасл” – “Норвич” – 0:0

“Уотфорд” – “Эвертон” – 2:3

Голы: Масина, 10, Перейра, 42 – Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90

“Манчестер Юнайтед” – “Вулверхэмптон” – 0:0

“Бернли” – “Арсенал” – 0:0

“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” – 2:0

Голы: Бергвейн, 63, Сон, 71

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