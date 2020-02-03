Егор Клименчук может перейти в ФК Львов

Пятым новичком в составе ФК “Львов” может стать 22-летний украинский полузащитник Егор Клименчук.

Как сообщает FootBoom, бывший игрок донецкого “Олимпика” был замечен в составе “горожан”, во время их сегодняшнего матча против сербской “Войводины”. Начиная с декабря прошлого года Клименчук находится в статусе свободного агента.

Напомним, этой зимой ФК “Львов” уже подписал четыре новых исполнителя, игроками львовского клуба стали Герман Пеньков, Жоэль Бопесу, Андрей Бусько и Никита Ходаковский. Также в сферу интересов “горожан” входит бразильский нападающий Матеус Яковелли.