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Футбол

Егор Клименчук может перейти в ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Климечнук

Пятым новичком в составе ФК “Львов” может стать 22-летний украинский полузащитник Егор Клименчук.

Как сообщает FootBoom, бывший игрок донецкого “Олимпика” был замечен в составе “горожан”, во время их сегодняшнего матча против сербской “Войводины”. Начиная с декабря прошлого года Клименчук находится в статусе свободного агента.

Напомним, этой зимой ФК “Львов” уже подписал четыре новых исполнителя, игроками львовского клуба стали Герман Пеньков, Жоэль Бопесу, Андрей Бусько и Никита Ходаковский. Также в сферу интересов “горожан” входит бразильский нападающий Матеус Яковелли.

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Тэги: Егор КлимечнукМатеус ЯковеллиФК Львов
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