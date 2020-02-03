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Футбол

Экс-бомбардир Кремня может вернутся в клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Козлов

Несмотря на слухи о сложном финансовом состоянии кременчугский “Кремень” помимо кадровых потерь не забывает искать замены ушедшим исполнителям.

По информации Sport Arena, вместо Дмитрия Козьбана, который скорей всего покинет клуб, “Кремень” планирует пригласить своего экс-игрока Артема Козлова. Переговоры по контракту близки к завершению.

Отметим, Артем Козлова ранее провел в составе “Кремня” два сезона, отыграв в общей сложности 41 матч и забив 22 гола. Нынешний сезон он проводит в составе “Горняк-Спорта”.

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Тэги: Артем КозловКременьПервая лига
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