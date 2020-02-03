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Футбол

Голевая передача украинца на Кипре (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник Евгений Селин отличился за свой “Анортосис”. Сообщают Футбольные трансферы

В чемпионате Кипра против “Докси” экс-“динамовец” сделал ассист.

Поэтому команда Селина победила – 3:0.

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ПОБЕДА 🔥🇺🇦👑👁 ФК «Анортосис» продолжает лидировать в чемпионате Кипра 🇨🇾👑👣🔝 Жексон Селин отдал свой первый ассист в этом сезоне 👑🔝🔥 Все только начинается 🇺🇦🇨🇾👑🔝

Сообщение, распространенный ♣ Mr Pankov ♣ (@mr_pankov_aleksandr_official) 1 Янв 2020 г. в 11:15 PST

Источник: sportanalytic.com
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