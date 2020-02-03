Владимир Танчик прибыл на просмотр в Карпаты

Львовские “Карпаты” продолжают просматривать потенциальных новичков клуба.

Как сообщает официальный сайт львовьян, на просмотр в команду прибыл 27-летний полузащитник Владимир Танчик, который является свободным агентом. Последние два сезона полузащитник провел в составе одесского “Черноморца”, ряды которого покинул в декабре прошлого года.

Отметим, за свою карьеру Владимир Танчик успел сменить целый ряд клубов, среди которых “Львов”, “Севастополь”, “Олимпик”. В составе донецкого клуба он работал вместе с Романом Санжаром. Также он успел поиграть в Польше и Венгрии.