“Динамо” забраковало бразильцев, новые украинские легионеры

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua
Лучший бомбардир “Динамо” U-21 Денис Янаков близок к смене клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua
Киевляне решили отпустить 21-летнего полузащитника в аренду. Куда именно – неизвестно.
Янаков уже выступал за “Арсенал-Киев”.
Экс-полузащитник “Черкащины” Виталий Бойко стал игроком испанской “Ибицей”.
По данным СМИ, пока талант будет выступать за фарм этого клуба “Сан-Рафаэль” с чемпионата U-23.
Сергей Ковалец может возглавить словацкий “Попрад”.
Представитель второго по силе дивизиона рассчитывает, что 51-летний украинец поможет им подняться в классе.
Украинский нападающий Владимир Коваль может перейти в “Оболонь-Бровар”.
Столичный клуб взял 27-летнего игрока взял игрока на просмотр.
Нападающий Игорь Сикорский стал игроком “Черноморца”.
Подписание контракта подтвердил тренер одесского клуба Остап Маркевич.
Киевское “Динамо” пересмотрело двух игроков из Бразилии.
Таланты приняли участие в последних спаррингах молодежной команды, но не подошли клубу.
Полузащитник Фабінью изменил “Олимпик” на латвийский “Вентспилс”.
Детали трансфера 23-летнего бразильца не уточняются.
Полузащитник Владимир Танчик может вернуться в УПЛ.
“Карпаты” взяли 28-летнего украинца на смотрины в Турции.
Луис Мигель Рамис покинул пост главного тренера “Альбасете”.
После 26 туров клуб идет в зоне вылета на 19-м месте Сегунды.
Бывший полузащитник “Динамо” Юнес Беланда отказался от перехода в московский “Спартак”.
“Галатасарай” готов продать марокканца, но еще ни с кем не согласовал трансфер.
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