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Футбол

“Динамо” забраковало бразильцев, новые украинские легионеры

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Лучший бомбардир “Динамо” U-21 Денис Янаков близок к смене клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

Киевляне решили отпустить 21-летнего полузащитника в аренду. Куда именно – неизвестно.

Янаков уже выступал за “Арсенал-Киев”.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Экс-полузащитник “Черкащины” Виталий Бойко стал игроком испанской “Ибицей”.

По данным СМИ, пока талант будет выступать за фарм этого клуба “Сан-Рафаэль” с чемпионата U-23.

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"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Сергей Ковалец может возглавить словацкий “Попрад”.

Представитель второго по силе дивизиона рассчитывает, что 51-летний украинец поможет им подняться в классе.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Украинский нападающий Владимир Коваль может перейти в “Оболонь-Бровар”.

Столичный клуб взял 27-летнего игрока взял игрока на просмотр.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Нападающий Игорь Сикорский стал игроком “Черноморца”.

Подписание контракта подтвердил тренер одесского клуба Остап Маркевич.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Киевское “Динамо” пересмотрело двух игроков из Бразилии.

Таланты приняли участие в последних спаррингах молодежной команды, но не подошли клубу.

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"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Полузащитник Фабінью изменил “Олимпик” на латвийский “Вентспилс”.

Детали трансфера 23-летнего бразильца не уточняются.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Полузащитник Владимир Танчик может вернуться в УПЛ.

“Карпаты” взяли 28-летнего украинца на смотрины в Турции.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Луис Мигель Рамис покинул пост главного тренера “Альбасете”.

После 26 туров клуб идет в зоне вылета на 19-м месте Сегунды.

"Динамо" забракувало бразильців, нові українські легіонери

Бывший полузащитник “Динамо” Юнес Беланда отказался от перехода в московский “Спартак”.

“Галатасарай” готов продать марокканца, но еще ни с кем не согласовал трансфер.

Источник: sportanalytic.com
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