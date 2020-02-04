“Динамо” забраковало бразильцев, новые украинские легионеры

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Лучший бомбардир “Динамо” U-21 Денис Янаков близок к смене клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

Киевляне решили отпустить 21-летнего полузащитника в аренду. Куда именно – неизвестно.

Янаков уже выступал за “Арсенал-Киев”.

Экс-полузащитник “Черкащины” Виталий Бойко стал игроком испанской “Ибицей”.

По данным СМИ, пока талант будет выступать за фарм этого клуба “Сан-Рафаэль” с чемпионата U-23.

Сергей Ковалец может возглавить словацкий “Попрад”.

Представитель второго по силе дивизиона рассчитывает, что 51-летний украинец поможет им подняться в классе.

Украинский нападающий Владимир Коваль может перейти в “Оболонь-Бровар”.

Столичный клуб взял 27-летнего игрока взял игрока на просмотр.

Нападающий Игорь Сикорский стал игроком “Черноморца”.

Подписание контракта подтвердил тренер одесского клуба Остап Маркевич.

Киевское “Динамо” пересмотрело двух игроков из Бразилии.

Таланты приняли участие в последних спаррингах молодежной команды, но не подошли клубу.

Полузащитник Фабінью изменил “Олимпик” на латвийский “Вентспилс”.

Детали трансфера 23-летнего бразильца не уточняются.

Полузащитник Владимир Танчик может вернуться в УПЛ.

“Карпаты” взяли 28-летнего украинца на смотрины в Турции.

Луис Мигель Рамис покинул пост главного тренера “Альбасете”.

После 26 туров клуб идет в зоне вылета на 19-м месте Сегунды.

Бывший полузащитник “Динамо” Юнес Беланда отказался от перехода в московский “Спартак”.

“Галатасарай” готов продать марокканца, но еще ни с кем не согласовал трансфер.