Агент разбил Палкина в пух и прах за провал трансфера Матвиенко

Бывший функционер “Карпат” Олег Смалійчук рассказал о переговорах с Сергеем Палкиным. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он отметил, что за финансовый фейр-плей сейчас очень много трансферов оформляются через аренду с обязанностью выкупа, поэтому непонятно, почему гендиректора “Шахтера” так вывел из себя этот пункт.

Смалійчук добавил в программе “ТаТоТаке”, что Палкин – это менеджер прошлого века, а факсы сейчас уже мало кто отправляет.

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