Цыганык: И Каргбо всю весну будет лечиться

Нападающий “Динамо” Ибрагим Каргбо не сможет помочь киевскому клубу во второй половине сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

Футбольный журналист Игорь Цыганык утверждает в авторской программе, что бельгиец действительно не имеет права выступать за “Динамо”, ведь он уже играл за два клуба в этом сезоне.

Цыганык добавил, что у Каргбо неприятное повреждение связок, поэтому вполне возможно, что он всю весну будет лечиться.

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