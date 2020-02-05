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Футбол

Цыганык: И Каргбо всю весну будет лечиться

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Динамо” Ибрагим Каргбо не сможет помочь киевскому клубу во второй половине сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

Футбольный журналист Игорь Цыганык утверждает в авторской программе, что бельгиец действительно не имеет права выступать за “Динамо”, ведь он уже играл за два клуба в этом сезоне.

Цыганык добавил, что у Каргбо неприятное повреждение связок, поэтому вполне возможно, что он всю весну будет лечиться.

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Источник: sportanalytic.com
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