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Футбол

Лунин объяснил, почему выбрал Овьедо

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский страж ворот испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин отметил, что на данный момент в Сегунде больше борьбы и более жесткий футбол, чем в Ла Лиге.

По словам игрока, с мадридским «Реалом» было принято решение о том, что необходимо получать постоянную игровую практику, потому был принят такой шаг.

«С «Реалом» разговаривали, и мне, и им нужно, чтобы я играл. Решили, что сейчас вариант с «Овьедо» нужен, он достаточно неплохой. Эти полгода будут очень полезными для меня. Мы сможем добиться результата с командой», – приводит слова Лунина «Футбол news».

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Тэги: Реал
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