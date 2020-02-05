Лунин объяснил, почему выбрал Овьедо

Украинский страж ворот испанского клуба «Овьедо» Андрей
Лунин отметил, что на данный момент в Сегунде больше борьбы и более жесткий
футбол, чем в Ла Лиге.
По словам игрока, с мадридским «Реалом» было принято решение
о том, что необходимо получать постоянную игровую практику, потому был принят
такой шаг.
«С «Реалом» разговаривали, и мне, и им нужно, чтобы я играл.
Решили, что сейчас вариант с «Овьедо» нужен, он достаточно неплохой. Эти
полгода будут очень полезными для меня. Мы сможем добиться результата с
командой», – приводит слова Лунина «Футбол news».