Отец Безуса: Блохин – хороший тренер, но не для сына

Анатолий Безус рассказал, почему его сын, Роман, не заиграл в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я с большим уважением отношусь к Олега Владимировича Блохина, он – хороший тренер. Просто Роман попал не в то время и не в те руки. Ты в “Динамо” попал, а я еще учить должен, как тебе играть?

Но есть тренеры, которые учат. Возьмите Клоппа, например. Он собрал перспективных игроков, которые ранее не блистали столь ярко, и сделал из них звезд. Лобановский также делал звезд. Вы знаете, сколько талантливых людей в Украине? Их множество, но не все из них звезды. Звездами их может сделать только тренер”, – говорит отец Безуса.