Польский клуб может подписать ненужного защитника Шахтера

Польский «Лех» намеревается подписать защитника донецкого «Шахтера» Богдана Бутко, передает «Динамомания».

На данный момент 29-летний футболист ведет переговоры с командой, которая планирует арендовать футболиста до конца сезона.

Отметим, личное соглашение игрока с «Горняками» рассчитано до конца текущего сезона.

Добавим, портал Тransfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

Напомним, «Лех» после 20 туров польского чемпионата идет 5-м месте.