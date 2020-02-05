Польский клуб может подписать ненужного защитника Шахтера

Польский «Лех» намеревается подписать защитника донецкого «Шахтера» Богдана Бутко, передает «Динамомания».
На данный момент 29-летний футболист ведет переговоры с
командой, которая планирует арендовать футболиста до конца сезона.
Отметим, личное соглашение игрока с «Горняками» рассчитано
до конца текущего сезона.
Добавим, портал Тransfermarkt оценивает защитника в 1,5
миллиона евро.
Напомним, «Лех» после 20 туров польского чемпионата идет 5-м
месте.
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