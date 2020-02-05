Новое на сайте

еще
Среда, 5 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПольский клуб может подписать ненужного защитника Шахтера
Футбол

Польский клуб может подписать ненужного защитника Шахтера

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Польский «Лех» намеревается подписать защитника донецкого «Шахтера» Богдана Бутко, передает  «Динамомания».

На данный момент 29-летний футболист ведет переговоры с командой, которая планирует арендовать футболиста до конца сезона.

Отметим, личное соглашение игрока с «Горняками» рассчитано до конца текущего сезона.

Добавим, портал Тransfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

Напомним, «Лех» после 20 туров польского чемпионата идет 5-м месте.

загрузка...
Тэги: ЛехтрансферыШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лунин объяснил, почему выбрал Овьедо

Агент разбил Палкина в пух и прах за провал трансфера Матвиенко

Цыганык: И Каргбо всю весну будет лечиться

Товарищеский матч. “Шахтер” – “Сендерюйске”. ОНЛАЙН

Сборная Украины начнет сбор 24 марта

Закрыть