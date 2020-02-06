Аргентинский журналист: Самбрано пришел сюда с любительской лиги

Представитель тамошней прессы Пабло Карроса считает, что для “Бока Хуниорс” было унизительно подписывать Карлоса Самбрано. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он настаивает, что аргентинскому гранду не подобает брать футболиста из любительского чемпионата, как он назвал УПЛ.

Карроса добавил, что Самбрано – не профессионал, поэтому покупать его это очень странно.

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