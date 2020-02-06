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Футбол

Даниил Игнатенко возвращается в Мариуполь

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Игнатенко

Защитник молодежной сборной Даниил Игнатенко продолжит свою карьеру в составе “Мариуполя”.

После того, как защитник досрочно вернулся из расположения “Ференцвароша”, где провел последние полгода, руководство “Шахтера” приняло решение отдать игрока в очередную аренду. Срок аренды будет рассчитан до конца текущего сезона.

Даниил Игнатенко станет четвертым игроком, который пополнит состав “Мариуполя” этой зимой на правах аренды из “Шахтера”. Ранее в команду перебрались Даниил Сагуткин, Артем Дудик и Станислав Библик.

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Тэги: Даниил ИгнатенкоМариупольШахтер
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