Даниил Игнатенко возвращается в Мариуполь

Защитник молодежной сборной Даниил Игнатенко продолжит свою карьеру в составе “Мариуполя”.

После того, как защитник досрочно вернулся из расположения “Ференцвароша”, где провел последние полгода, руководство “Шахтера” приняло решение отдать игрока в очередную аренду. Срок аренды будет рассчитан до конца текущего сезона.

Даниил Игнатенко станет четвертым игроком, который пополнит состав “Мариуполя” этой зимой на правах аренды из “Шахтера”. Ранее в команду перебрались Даниил Сагуткин, Артем Дудик и Станислав Библик.