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Футбол

Дерлис Гонсалес все ближе к переходу в Олимпию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дерлис Гонсалес

Полузащитник киевского “Динамо” Дерлис Гонсалес в ближайшее время может стать игроком парагвайской “Олимпии”.

Как уже сообщалось ранее, вице-чемпионы Украины готовы пойти на вариант парагвайского гранда, согласно которому “Олимпия” заплатит “Динамо” за вингера сборной Парагвая пять миллионов евро, причем, речь идет лишь о половине прав на футболиста. В интервью ATribuna.com.br, Гонсалес подтвердил финальную стадию переговоров.

Напомним, Дерлис Гонсалес выступает на правах аренды за бразильский “Сантос”, несмотря на регулярные выступления, бразильский гранд изъявил желание досрочно расторгнуть арендное соглашение с “Динамо”, срок которого заканчивается этим летом.

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Тэги: Дерлис ГонсалесДинамоОлимпияСантос
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