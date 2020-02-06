Дерлис Гонсалес все ближе к переходу в Олимпию

Полузащитник киевского “Динамо” Дерлис Гонсалес в ближайшее время может стать игроком парагвайской “Олимпии”.

Как уже сообщалось ранее, вице-чемпионы Украины готовы пойти на вариант парагвайского гранда, согласно которому “Олимпия” заплатит “Динамо” за вингера сборной Парагвая пять миллионов евро, причем, речь идет лишь о половине прав на футболиста. В интервью ATribuna.com.br, Гонсалес подтвердил финальную стадию переговоров.

Напомним, Дерлис Гонсалес выступает на правах аренды за бразильский “Сантос”, несмотря на регулярные выступления, бразильский гранд изъявил желание досрочно расторгнуть арендное соглашение с “Динамо”, срок которого заканчивается этим летом.