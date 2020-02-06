“Динамо” нашло замену Кадару в УПЛ за 1,2 млн евро

Защитник “Зари” Евгений Чеберко заинтересовал киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Трансфер 22-летнего украинца зависит от того, Тамаш Кадар уйдет в московское “Динамо”.

Если венгра в команде не будет, тогда “Динамо” оформит трансфер Чеберка за 1,2 млн евро. Контракт Евгения с “Зарей” завершается уже 31 декабря, поэтому переговоры вполне могут увенчаться успехом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Динамо” ведет переговоры о продаже Гонсалеса