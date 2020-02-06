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Футбол

“Динамо” нашло замену Кадару в УПЛ за 1,2 млн евро

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Зари” Евгений Чеберко заинтересовал киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Трансфер 22-летнего украинца зависит от того, Тамаш Кадар уйдет в московское “Динамо”.

Если венгра в команде не будет, тогда “Динамо” оформит трансфер Чеберка за 1,2 млн евро. Контракт Евгения с “Зарей” завершается уже 31 декабря, поэтому переговоры вполне могут увенчаться успехом.

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Источник: sportanalytic.com
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