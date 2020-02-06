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Футбол

Динамо пытается избавится от Кадири

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мохамед Кадири

Большая чистка, которую затеяло киевское “Динамо” этой зимой продолжается.

Как сообщает 1927.kiev.ua, руководство клуба активно ищет варианты трудоустройства для летнего новичка клуба Мохамеда Кадири, который так и не сумел закрепится в команде. “Динамо” рассчитывает продать игрока до конца текущего месяца.

В нынешнем сезоне на счету ганского полузащитника один ассист в четырех матчах. Этой зимой “Динамо” избавилось от Сидклея, Дениса Гармаша и Жерсона Родригеша. Также клуб планирует до закрытия трансферного окна продать Тамаша Кадара и Франа Соля.

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Тэги: ДинамоМохамед КадириТамаш Кадар
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