Динамо пытается избавится от Кадири

Большая чистка, которую затеяло киевское “Динамо” этой зимой продолжается.

Как сообщает 1927.kiev.ua, руководство клуба активно ищет варианты трудоустройства для летнего новичка клуба Мохамеда Кадири, который так и не сумел закрепится в команде. “Динамо” рассчитывает продать игрока до конца текущего месяца.

В нынешнем сезоне на счету ганского полузащитника один ассист в четырех матчах. Этой зимой “Динамо” избавилось от Сидклея, Дениса Гармаша и Жерсона Родригеша. Также клуб планирует до закрытия трансферного окна продать Тамаша Кадара и Франа Соля.