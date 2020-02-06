Лунин провел переговоры с руководством “Реала”

Украинский вратарь Андрей Лунин говорит, что перед арендой в “Овьедо” советовался с руководством “Реала”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В итоге стороны приняли совместное решение о необходимости такого перехода, ведь это означало фактически постоянную игровую практику.

Лунин признался канала “Футбол”, что после четырех проведенных поединков уже значительно лучше себя чувствует в игре.

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