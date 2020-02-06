МС выставит на трансфер конкурента Зинченко

В ближайшее время английский “Манчестер Сити” планирует выставить на трансфер своего левого защитника Бенджамена Менди.

Как сообщает Bleacherreport, руководство клуба не устраивают постоянные травмы французского футболиста, из-за которых он пропускает большую часть сезона. Следующим летом “Манчестер Сити” попытается трудоустроить игрока в какой-то другой клуб.

Напомним, Бенджамен Менди является главным конкурентом украинского футболиста Александра Зинченко, который также способен сыграть на левом фланге защиты.

Ранее “Манчестер Сити” отправил в аренду левого защитника Анхелиньо.