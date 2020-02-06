Официально: Игорь Сикорский – игрок Черноморца

Одесский “Черноморец” определился с исполнителем на которого будет положена задача забивать голы.

Как сообщает официальный сайт “моряков”, 31-летний нападающий Игорь Сикорский поставил подпись под контрактом с их клубом. ОБ условиях сделки информация традиционно не разглашается. В “Черноморце” форвард будет играть под 7-м номером.

Отметим, в чемпионате Украины Игорь Сикорский успел поиграть за такие клубы, как «Заря» Луганск, «Сталь» Алчевск, «Гелиос» Харьков, МФК «Николаев», «Верес» Ровно, «Горняк-Спорт» Горишни Плавни, «Агробизнес» Волочиск, в составе последнего клуба он забил восемь голов в первой половине сезона, но со скандалом покинул клуб зимой, о чем сообщалось ранее.