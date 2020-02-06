Российский клуб подписал украинца

Российский клуб «Тамбов» подписал украинского защитника Александра Каплиенко. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков, передает Sport24.
«Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок
— 2,5 года», — сказал Худяков.
23-летний игрок пополнил ряды клуба на правах свободного
агента.
Напомним, последней командой игрока было тбилиское «Динамо».
Добавим, «Тамбов» идет на 11-м месте в турнирной таблице
чемпионата России.
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