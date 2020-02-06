Российский клуб подписал украинца

Российский клуб «Тамбов» подписал украинского защитника Александра Каплиенко. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков, передает Sport24.

«Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок — 2,5 года», — сказал Худяков.

23-летний игрок пополнил ряды клуба на правах свободного агента.

Напомним, последней командой игрока было тбилиское «Динамо».

Добавим, «Тамбов» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.