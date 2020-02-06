Шахтер теряет защитника

Защитник донецкого «Шахтера» Додо травмировался в
олимпийской сборной Бразилии, передает Globo Esporte.
21-летний бразильский футболист почувствовал боль в левой
лодыжке, потому он не сыграет в матче с Уругваем.
Отмечается, что сейчас футболист проходит курс лечения.
Напомним, Додо вызвали в сборную Бразилии на игры квалификации
на Олимпиаду-2020.
Напомним, в текущем сезоне Додо отметился двумя голами и
тремя ассистами в 17 матчах.
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