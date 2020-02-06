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Четверг, 6 февраля, 2020
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Футбол

Шахтер теряет защитника

Сергей СумскойНет комментариев
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Защитник донецкого «Шахтера» Додо травмировался в олимпийской сборной Бразилии, передает Globo Esporte.

21-летний бразильский футболист почувствовал боль в левой лодыжке, потому он не сыграет в матче с Уругваем.

Отмечается, что сейчас футболист проходит курс лечения.

Напомним, Додо вызвали в сборную Бразилии на игры квалификации на Олимпиаду-2020.

Напомним, в текущем сезоне Додо отметился двумя голами и тремя ассистами в 17 матчах.

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Тэги: ДодоШахтер
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