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Футбол

Шапаренко рассказал, куда планирует перебраться в будущем

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Шапаренко

Полузащитник киевского “Динамо” Николая Шапаренко поведал о планах на ближайшее будущее.

Игрок, который постепенно становится игроком основного состава столичного гранда, мечтает сыграть в чемпионате Англии.

«Закрепиться в «Динамо», поиграть год-два еще тут, а потом переход, надеюсь. Англия нравится. Непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места и обыграет «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон, «Лестер», «Вест Хэм». Дальше там уже надо показывать уровень, хорошо играть, не в Counter-Strike. Не знаю, переход в Италию еще, может. Потом».

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В нынешнем сезоне на счету игрока один гол в семи матчах чемпионата Украины.

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Тэги: ДинамоЛестерНиколай Шапаренко
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