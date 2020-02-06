Шапаренко рассказал, куда планирует перебраться в будущем

Полузащитник киевского “Динамо” Николая Шапаренко поведал о планах на ближайшее будущее.

Игрок, который постепенно становится игроком основного состава столичного гранда, мечтает сыграть в чемпионате Англии.

«Закрепиться в «Динамо», поиграть год-два еще тут, а потом переход, надеюсь. Англия нравится. Непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места и обыграет «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон, «Лестер», «Вест Хэм». Дальше там уже надо показывать уровень, хорошо играть, не в Counter-Strike. Не знаю, переход в Италию еще, может. Потом».

В нынешнем сезоне на счету игрока один гол в семи матчах чемпионата Украины.