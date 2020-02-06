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Футбол

Стали известны соперники СК Днепр-1 на втором зимнем сборе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Михайленко

СК “Днепр-1”, который стал одним из самых активных на зимнем трансферном рынке, сегодня отправился на второй тренировочный сбор.

В рамках турецкого сбора команда Дмитрия Михайленко планирует провести пять товарищеских матчей, соперники днепровского клуба будут следующими: «Жетысу» (9 февраля), «Чанчунь Ятай» (12 февраля), «Александрия» (12 февраля), «Кайрат» (15 февраля), «Динамо» Батуми (16 февраля).

Напомним, по итогам первых сборах СК “Днепр-1” стал худшей украинской командой межсезонья, проиграв все товарищеские матчи, забив в пяти поединках лишь один гол, пропустив восемь.

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Тэги: Дмитрий МихайленкомежсезоньеСК Днепр-1
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