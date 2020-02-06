Стало известно, сколько Бэйл будет играть в Реале

Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан
Барнетт заявил, что его клиент продолжи выступать в испанском гранде.
По его словам, тренерский штаб не намерен избавиться от
Бэйла.
«Гарет доволен своей жизнью в Мадриде. Все хорошо. Он
пробудет в «Реале» еще минимум два года. Думаю, что у Зидана и Бэйла сейчас
прекрасные отношения», – приводит слова Барнетта As.
Напомним, личное соглашение Бэйла истекает летом 2022 года.
Добавим, в текущем сезоне футболист провел всего 12 матчей в
Ла Лиге.
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