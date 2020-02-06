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Четверг, 6 февраля, 2020
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Футбол

Стало известно, сколько Бэйл будет играть в Реале

Сергей СумскойНет комментариев
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Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент продолжи выступать в испанском гранде.

По его словам, тренерский штаб не намерен избавиться от Бэйла.

«Гарет доволен своей жизнью в Мадриде. Все хорошо. Он пробудет в «Реале» еще минимум два года. Думаю, что у Зидана и Бэйла сейчас прекрасные отношения», – приводит слова Барнетта As.

Напомним, личное соглашение Бэйла истекает летом 2022 года.

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Добавим, в текущем сезоне футболист провел всего 12 матчей в Ла Лиге.

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Тэги: Гарет БэйлРеал
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