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Четверг, 6 февраля, 2020
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Футбол

Талант Шахтера получил травму в расположении сборной

Андрей ОгородникНет комментариев
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Додо

Защитник донецкого “Шахтера” Додо может пропустить важнейший матч клуба против португальской “Бенфики”.

Как сообщает Globo Esporte, в матче между олимпийскими сборными Бразилии и Уругвая, в рамках отбора к Олимпиаде 2020, Додо получил травму. Защитник уже начал проходить курс лечения. Сроки возвращения на футбольное поле пока неизвестны.

Напомним, в нынешнем сезоне Додо является основным правым защитником “Шахтера”, на счету 21-летнего защитника семнадцать матчей, два гола и три результативные передачи.

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Тэги: ДодотравмаШахтер
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