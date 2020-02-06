Талант Шахтера получил травму в расположении сборной

Защитник донецкого “Шахтера” Додо может пропустить важнейший матч клуба против португальской “Бенфики”.

Как сообщает Globo Esporte, в матче между олимпийскими сборными Бразилии и Уругвая, в рамках отбора к Олимпиаде 2020, Додо получил травму. Защитник уже начал проходить курс лечения. Сроки возвращения на футбольное поле пока неизвестны.

Напомним, в нынешнем сезоне Додо является основным правым защитником “Шахтера”, на счету 21-летнего защитника семнадцать матчей, два гола и три результативные передачи.