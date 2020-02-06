ТМ: Александрия взяла верх над градом чемпионата Болгарии

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины “Александрия” оказалась лучше второй команды нынешнего сезона чемпионата Болгарии.
Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран в матче против “Левски” задействовал два состава. Победа была добыта благодаря двум голам в исполнении Ситало и Задераки, на что соперник ответил голом с пенальти.
Отметим, это уже пятая победа “Александрии” кряду на сборах, интересно, что “Левски” стал четвертым соперником александрийского клуба с Болгарии, и третьим кто потерпел поражение. Лишь софийской “Славии” удалось сыграть с украинским клубом вничью 2:2.