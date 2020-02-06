ТМ: Александрия взяла верх над градом чемпионата Болгарии

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины “Александрия” оказалась лучше второй команды нынешнего сезона чемпионата Болгарии.

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран в матче против “Левски” задействовал два состава. Победа была добыта благодаря двум голам в исполнении Ситало и Задераки, на что соперник ответил голом с пенальти.

«Александрия» – «Левски» — 2:1 (1:0)

«Александрия» (1-й тайм): Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Вантух, Грицук, Третьяков (Задерака, 31), Гречишкин, Гордиенко, Ситало

«Александрия» (2-й тайм): Билиы, Пашаев, Шендрик, Мельник, Стецьков, Банада, Довгий, Протасов (Ивахно, 80), Задерака (Мышенко, 61), Безбородько, Запорожан

«Левски»: Миятович, Миланов (Лозев), 22. Рейш (Райнов), Ейолфсон, Горанов, Славчев (Нашименто), Тиам, Мазурек (Найденов), Паулиньо (Димитров), Иванов (Спиерингс), Алар (Костов)

Голы: Ситало (33), Задерака (60) – Костов (76, пен)

Отметим, это уже пятая победа “Александрии” кряду на сборах, интересно, что “Левски” стал четвертым соперником александрийского клуба с Болгарии, и третьим кто потерпел поражение. Лишь софийской “Славии” удалось сыграть с украинским клубом вничью 2:2.