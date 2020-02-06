Вест Хэм летом выставит Ярмоленко на трансфер

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко летом скорей всего вновь сменит клубную прописку.

По информации Football Insider, высокая травматичность игрока и отсутствие стабильности вынуждают лондонский “Вест Хэм” следующим летом избавиться от игрока. После открытия летнего трансферного окна Андрей Ярмоленко будет выставлен на трансфер.

Отметим, слухи об уходе Ярмоленко из “Вест Хэма” ходили и во время зимнего трансферного окна, но травма украинца отпугнула потенциальных покупателей. Возвращение в строй Ярмоленко ожидается под конец текущего месяца.