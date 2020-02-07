Апелляцию Райо по делу Зозули отклонили

В Апелляционном комитете Федерации футбола Испании оставили
в силе наказание «Райо Вальекано» за оскорбления в адрес нападающего
«Альбасете» Романа Зозули. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола
Испании.
Решение уже вступило в силу. «Райо» оштрафовали на 18 тысяч
евро. Также клуб обязали закрыть часть трибун на две ближайших домашних игры.
Добавим, приостановленную игру 20-го тура Сегунды против
«Альбасете», во время которого произошел инцидент с Зозулей, командам придется доиграть
при пустых трибунах.