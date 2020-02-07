Апелляцию Райо по делу Зозули отклонили

В Апелляционном комитете Федерации футбола Испании оставили в силе наказание «Райо Вальекано» за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Решение уже вступило в силу. «Райо» оштрафовали на 18 тысяч евро. Также клуб обязали закрыть часть трибун на две ближайших домашних игры.

Добавим, приостановленную игру 20-го тура Сегунды против «Альбасете», во время которого произошел инцидент с Зозулей, командам придется доиграть при пустых трибунах.