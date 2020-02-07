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Футбол

Апелляцию Райо по делу Зозули отклонили

Сергей СумскойНет комментариев
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В Апелляционном комитете Федерации футбола Испании оставили в силе наказание «Райо Вальекано» за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Решение уже вступило в силу. «Райо» оштрафовали на 18 тысяч евро. Также клуб обязали закрыть часть трибун на две ближайших домашних игры.

Добавим, приостановленную игру 20-го тура Сегунды против «Альбасете», во время которого произошел инцидент с Зозулей, командам придется доиграть при пустых трибунах.

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Тэги: АльбасетеРайо ВальеканоРоман Зозуля
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