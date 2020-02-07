Экс-нападающий “Карпат” уйдет в “Барселону” за 15 млн евро

Форвард испанского “Алавеса” Лукас Перес заинтересовал “Барселону”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Каталонский клуб готов выложить за него 15 млн евро, а Федерация даст добро на переход вне трансферного окна, учитывая тяжелые травмы двух форвардов “Барселоны” – Дембеле и Суареса.

Лукас Перес выступал за “Карпаты” с 2011 по 2014 год, провел 51 матч в УПЛ и отметился 14 мячами.

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