Гвардиола нашел новую позицию для Зинченко в “Ман Сити”

Украинский футболист “Манчестер Сити” Александр Зинченко уже с лета может перестать быть левым защитником. Сообщает сайт EURO.com.ua
Издание Bleacherreport утверждает, что Пеп Гвардиола намерен поставить украинца в полузащиту, а на место левого защитника подписать Бена Чілвелла из “Лестера”.
Говорят также, что другого игрока этой позиции, Бенжамена Менди, летом выставят на трансфер.
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