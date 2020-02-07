Гвардиола нашел новую позицию для Зинченко в “Ман Сити”

Украинский футболист “Манчестер Сити” Александр Зинченко уже с лета может перестать быть левым защитником. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание Bleacherreport утверждает, что Пеп Гвардиола намерен поставить украинца в полузащиту, а на место левого защитника подписать Бена Чілвелла из “Лестера”.

Говорят также, что другого игрока этой позиции, Бенжамена Менди, летом выставят на трансфер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко извинился перед болельщиками (ФОТО)