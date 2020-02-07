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Футбол

Гвардиола нашел новую позицию для Зинченко в “Ман Сити”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский футболист “Манчестер Сити” Александр Зинченко уже с лета может перестать быть левым защитником. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание Bleacherreport утверждает, что Пеп Гвардиола намерен поставить украинца в полузащиту, а на место левого защитника подписать Бена Чілвелла из “Лестера”.

Говорят также, что другого игрока этой позиции, Бенжамена Менди, летом выставят на трансфер.

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Источник: sportanalytic.com
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