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Футбол

Ярославский сказал, как решить проблемы “Металлиста”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший владелец “Металлиста” Александр Ярославский считает, что государство должно принимать более активное участие в этом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он считает, что прежде всего нужно довести до завершения процедуру банкротства, после чего рассчитаться с кредиторами.

Уже потом, по словам Ярославского, совет кредиторов должен решить судьбу бренда “Металлист”. Бизнесмен призывает все делать по закону.

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Источник: sportanalytic.com
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