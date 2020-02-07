Кравец: Сборная Украины может выйти в полуфинал Евро-2020

Защитник испанского “Леганеса” Василий Кравец, выступающий на правах аренды за “Луго” поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020. Сообщает сайт EURO.com.ua
– Впереди у сборной Украины, в которую ты вызвался, Евро-2020, или ты так далеко не заглядываешь?
– Сейчас для меня главное – семья, в которой вскоре станет одним человеком больше.
– Какие перспективы ожидают сине-желтых на чемпионате Европы?
– Не хочется делать громких заявлений, но если сборная Украины будет находиться в хороших кондициях, то можно замахнуться и на полуфинал, – сказал Кравец.
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