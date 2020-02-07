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Футбол

Михайличенко: Пока ничего не могу сказать по Цыганкову

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Динамо” Алексей Михайличенко рассказал о ситуации с травмированными игроками киевлян. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, в лазарете “бело-синих” и в дальнейшем находятся защитник Артем Шабанов и хавбек Виктор Цыганков.

“Я думаю, что Шабанов уже готов приступить к работе, а по Цыганкову – мы надеемся на это, но точно сказать пока не могу.”, – сказал Михайличенко.

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Добавим, из-за травмы Цыганков пока не сыграл на тренировочных сборах “Динамо” ни одного матча.

Источник: sportanalytic.com
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