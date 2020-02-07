“Олимпия” согласилась на все условия “Динамо” в трансфере Гонсалеса

Полузащитник “Динамо” Дерліс Гонсалес максимально приблизился к переходу в парагвайську “Олимпию”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Сам футболист уже вроде бы подтвердил этот переход, а его новый клуб пошел на все условия, которые выставляло “Динамо”.
Поэтому теперь “Олимпия” заплатит за Гонсалеса 5 миллионов долларов, а половина прав на Дерліса все равно останется у киевского клуба.
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