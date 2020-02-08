Бундеслига. 21 тур. “Байер” дома одолел “Боруссию” Д, “Вердер” проиграл “Униона”

Матчем во Франкфурте начался 21-й тур немецкой Бундеслиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

Местный “Айнтрахт” камня на камне не оставил от “Аусбурга”, отгрузив сопернику 5 безответных голов.

“Герта” дома проиграла “Майнцу, а вот “Шальке” расписал мир с “Паддерборном”.

Леверкузенский “Байер” в драматичной игре обыграл доримундську “Боруссию”.

Чемпионат Германии

21 тур

“Айнтрахт” – “Аугсбург” – 5:0

Голы: Чендлер, 38, 48, Силва, 56, Костич, 89, 90

“Вердер” – “Унион Берлин” – 0:2

Голы: Бюльтер, 52, 72

“Вольфсбург” – “Фортуна” – 1:1

Голы: Штеффен, 50 – Циммерман, 13

“Герта” – “Майнц” – 1:3

Голы: Брума, 82 (автогол) – Квайсон, 17, 82, 90+4 (пен)

“Фрайбург” – “Хоффенхайм” – 1:0

Голы: Вальдшмідт, 40 (пен)

“Шальке” – “Падерборн” – 1:1

Голы: Кутуджу, 63 – Г’ясула, 81

“Байер” – “Боруссия Д” 4:3

Голы: Фолланд, 20, 43, Бейли, 81, Бендер, 82 – Хуммельс, 22, Джан, 33, Феррейру, 64,