Бундеслига. 21 тур. “Байер” дома одолел “Боруссию” Д, “Вердер” проиграл “Униона”

Матчем во Франкфурте начался 21-й тур немецкой Бундеслиги. Сообщает сайт EURO.com.ua
Местный “Айнтрахт” камня на камне не оставил от “Аусбурга”, отгрузив сопернику 5 безответных голов.
“Герта” дома проиграла “Майнцу, а вот “Шальке” расписал мир с “Паддерборном”.
Леверкузенский “Байер” в драматичной игре обыграл доримундську “Боруссию”.
Чемпионат Германии21 тур
“Айнтрахт” – “Аугсбург” – 5:0Голы: Чендлер, 38, 48, Силва, 56, Костич, 89, 90
“Вердер” – “Унион Берлин” – 0:2Голы: Бюльтер, 52, 72
“Вольфсбург” – “Фортуна” – 1:1Голы: Штеффен, 50 – Циммерман, 13
“Герта” – “Майнц” – 1:3Голы: Брума, 82 (автогол) – Квайсон, 17, 82, 90+4 (пен)
“Фрайбург” – “Хоффенхайм” – 1:0Голы: Вальдшмідт, 40 (пен)
“Шальке” – “Падерборн” – 1:1Голы: Кутуджу, 63 – Г’ясула, 81
“Байер” – “Боруссия Д” 4:3Голы: Фолланд, 20, 43, Бейли, 81, Бендер, 82 – Хуммельс, 22, Джан, 33, Феррейру, 64,
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