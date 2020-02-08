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Футбол

Девич помог Сабаху обыграть Габалу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марко Девич

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич продолжает доказывать свой высокий уровень игры, несмотря на почетный для форварда возраст.

Вернувшись на днях в состав азербайджанского “Сабаха”, 36-летний нападающий вчера вышел в стартовом составе на матч чемпионата Азербайджана против “Габалы”. На 19-ой минуте матча Марко Девич отличился забитым голом, который стал для него первым после возвращения в клуб.

Напомним, в прошлом сезоне выступая в чемпионате Азербайджана, Марко Девич провел 21 матч и забил восемь голов. Последние полгода он провел в Сербии, в составе “Вождоваца”, где в 12 матчах забил четыре гола.

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Тэги: ВождовацМарко ДевичСабах
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