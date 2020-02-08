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Футбол

МФК Николаев покинуло ещё три игрока

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Берко

Середняк Первой лиги чемпионата Украины МФК “Николаев” продолжает большую чистку состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, сразу три игрока получили статус свободного агента. Защитник Андрей Слинкин, полузащитник Иван Сондей и форвард Виктор Берко расторгли с клубом контракт по обоюдному согласию.

Стоить отметить, что все три игрока были футболистами основного состава “корабелов”, а Виктор Берко и вовсе является легендой клуба, он выступал за команду с 2011 года, сыграв в общей сложности более двухсот матчей.

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Этой зимой состав МФК “Николаев” покинуло уже девять исполнителей.

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Тэги: Виктор БеркоМФК НиколаевПервая лига
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