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Футбол

Новичок “Динамо”: Я должен усилить команду

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард “Динамо” Бенито обещает приложить максимум усилий, чтобы помочь киевлянам во второй части сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занятий достойную позицию по итогам сезона.

Также я знаю, что “Динамо” продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все Возможное, чтобы усилить команду”, – сказал Бенито.

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Напомним, вчера “Динамо” объявило о подписании контракта с нигерийским нападающим.

Источник: sportanalytic.com
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