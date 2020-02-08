Новичок “Динамо”: Я должен усилить команду

Форвард “Динамо” Бенито обещает приложить максимум усилий, чтобы помочь киевлянам во второй части сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занятий достойную позицию по итогам сезона.

Также я знаю, что “Динамо” продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все Возможное, чтобы усилить команду”, – сказал Бенито.

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Напомним, вчера “Динамо” объявило о подписании контракта с нигерийским нападающим.