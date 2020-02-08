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Футбол

Официально: Максим Белый перешел в Рух

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Белый

Львовский “Рух” продолжает активную работу по усилению состава.

Один из главных претендентов на повышение в классе, подписал нового игрока в линию защиты. Новичком команды Юрия Бакалова стал опытный защитник Максим Белый, который перешел в клуб на правах аренды. Факт сделки подтвердил официальный сайт “Зари”, которой принадлежат права на игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Максим белый провел в составе “Зари” лишь три матча, два в чемпионате Украины и один в рамках Лиги Европы. Его контракт заканчивается в декабре этого года.

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Тэги: ЗаряМаксим БелыйРух
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