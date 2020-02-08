Официально: Заря избавилась от очередного бразильца

Луганская “Заря”, которая ещё недавно считалась одним из самых “бразильских клубов”, попрощалась с ещё одним представителем Бразилии в составе своего клуба.

Как сообщает официальный сайт “Зари”, клуб прекратил сотрудничество с Матеусом Нортоном. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Матеус Нортон перешел в “Зарю” год назад, но так и не сумел закрепится в команде. Ранее руководство луганского клуба избавилось от Луиса Филиппе, отдало в аренду Силаса и продало в “Слован” Рафаеля Ратао. Сейчас в “Заре” остался один бразилец Лазио.