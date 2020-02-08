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Футбол

Павелко увидел хороший знак для сборной Украины перед Евро-2020

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о товарищеские матчи сборной Украины накануне Евро-2020. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Обратился к исполкому, чтобы поддержали лично мою и идею с Шевченко, чтобы провести 3 матча по всей стране, где есть желание у главного тренера сыграть именно нашей сборной. Логично, что первый сбор будет проводить в Харькове, там и сыграть с Кипром. Это удобнее, не надо перелетать.

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После этого будет сбор в Киеве, где будет подготовка к матчу с Северной Ирландией. Также есть предложение сыграть на НСК «Олимпийский», порадовать киевских болельщиков. Думаю, будет такой же прекрасный футбольный спектакль, как и Украина – Португалия. Ждем заряд энергии от болельщиков.

Также было предложение перелететь во Львов, сыграть перед выездом в Бухарест со сборной Израиля. Зная энергетику Львова, это тоже хороший символизм, что мы именно из Львова на следующий день после матча с Израилем перелетаем в Бухарест.

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После этого матча начинается наше полноценное официальное присутствие на чемпионате Европы”, – сказал Павелко.

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Напомним, 27 марта сборная Украины в Париже сыграет товарищеский матч против сборной Франции, а 31 марта проведет спарринг с поляками в Хожуве.

Источник: sportanalytic.com
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