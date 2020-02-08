Трансферная цель Динамо переберется в Англию

Нападающий хорватского “Осиека” Мирко Марич, к которому приписывали интерес киевского “Динамо”, покинет чемпионат Хорватии во время летнего трансферного окна.

Как сообщает ряд хорватских интернет-изданий, на нападающего “Осиека” имеют планы сразу два английских клуба. Речь идет о “Ноттингем Форест” и “Бирмингеме”, которые готовы удовлетворить финансовые запросы руководства “Осиека”, заплатив за форварда семь миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское “Динамо” за лучшего бомбардира чемпионата Хорватии предлагало четыре миллиона евро, но получило отказ.