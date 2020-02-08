Новое на сайте

еще
Суббота, 8 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТрансферная цель Динамо переберется в Англию
Футбол

Трансферная цель Динамо переберется в Англию

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Мирко Марич

Нападающий хорватского “Осиека” Мирко Марич, к которому приписывали интерес киевского “Динамо”, покинет чемпионат Хорватии во время летнего трансферного окна.

Как сообщает ряд хорватских интернет-изданий, на нападающего “Осиека” имеют планы сразу два английских клуба. Речь идет о “Ноттингем Форест” и “Бирмингеме”, которые готовы удовлетворить финансовые запросы руководства “Осиека”, заплатив за форварда семь миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское “Динамо” за лучшего бомбардира чемпионата Хорватии предлагало четыре миллиона евро, но получило отказ.

загрузка...
Тэги: БирмингемДинамоМирко МаричОсиек
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Верес
Ровенский Верес подписал шесть новых игроков

Чикези Нвариоса
Карпаты просматривают перспективного, нигерийского вингера

Максим Белый
Официально: Максим Белый перешел в Рух

Матеус Нортон
Официально: Заря избавилась от очередного бразильца

Унаи Нуньес
Манчестер Сити нацелился на защитника Атлетика

Закрыть