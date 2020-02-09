Антон Каниболоцкий вернулся в расположение Карпат

Бывший вратарь донецкого “Шахтера” Антон Каниболоцкий все ещё может перейти в львовские “Карпаты”, несмотря на слухи, что он покинул расположение клуба после непродолжительного просмотра.

Как сообщает сайт болельщиков “Карпат”, вратарь вернулся к тренировкам с командой Романа Санжара и продолжает подготовку к сезону вместе с львовским клубом. Вчера он принял участие в товарищеском матче против узбекского “Металлурга”.

Напомним, Антон Каниболоцкий выступал в чемпионате Украины за “Днепр”, “Шахтер”, в Азербайджане за “Карабах”, в “Польше за “Медзь”.