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Футбол

Антон Каниболоцкий вернулся в расположение Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Каниболоцкий

Бывший вратарь донецкого “Шахтера” Антон Каниболоцкий все ещё может перейти в львовские “Карпаты”, несмотря на слухи, что он покинул расположение клуба после непродолжительного просмотра.

Как сообщает сайт болельщиков “Карпат”, вратарь вернулся к тренировкам с командой Романа Санжара и продолжает подготовку к сезону вместе с львовским клубом. Вчера он принял участие в товарищеском матче против узбекского “Металлурга”.

Напомним, Антон Каниболоцкий выступал в чемпионате Украины за “Днепр”, “Шахтер”, в Азербайджане за “Карабах”, в “Польше за “Медзь”.

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Тэги: Карпаты
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