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Футбол

Артем Фаворов принес победу Академии Пушкаша

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Фаворов

Украинский полузащитник венгерского клуба “Академия Пушкаша” Артем Фаворов забил свой дебютный гол в рамках чемпионата Венгрии.

Вчера украинский футболист вышел в стартовом составе своего нового клуба и уже на 11-ой минуте матча открыл счет в встрече. Для украинца этот гол стал первым за “Академию Пушкаша” в официальных встречах, ранее он забивал за клуб в товарищеском матче против “Люцерна”.

Напомним, Артем Фаворов перешел в “Академию Пушкаша” из “Десны” за 470 тысяч евро, подписав контракт на два с половиной года.

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Тэги: Академия ПушкашаАртем Фаворовнаши за рубежом
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