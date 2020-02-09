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Футбол

Дмитрий Литвин может перейти в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Литвин

Бывший защитник луганской “Зари” Дмитрий Литвин, который этой зимой покинул клуб на правах свободного агента, продолжает искать варианты дальнейшего трудоустройства.

Побывав на просмотре в коваливском “Колосе” молодой защитник не сумел впечатлить тренерский штаб Руслана Костышина. Как сообщает официальный сайт “Олимпика”, 23-летний футболист присоединился к их команде, где ближайшие дни будет проходить смотрины.

Напомним, Дмитрий Литвин играл за молодежную команду “Металлиста”, пытался заиграть в Португалии. В Украину вернулся двумя годами ранее, но заиграть в составе “Зари” ему не удалось.

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Тэги: Дмитрий ЛитвинЗаряКолосОлимпик
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