Дмитрий Литвин может перейти в Олимпик

Бывший защитник луганской “Зари” Дмитрий Литвин, который этой зимой покинул клуб на правах свободного агента, продолжает искать варианты дальнейшего трудоустройства.

Побывав на просмотре в коваливском “Колосе” молодой защитник не сумел впечатлить тренерский штаб Руслана Костышина. Как сообщает официальный сайт “Олимпика”, 23-летний футболист присоединился к их команде, где ближайшие дни будет проходить смотрины.

Напомним, Дмитрий Литвин играл за молодежную команду “Металлиста”, пытался заиграть в Португалии. В Украину вернулся двумя годами ранее, но заиграть в составе “Зари” ему не удалось.