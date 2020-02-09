Экс-звезда Днепра продолжит карьеру в Грузии

Известный ганский защитник Самуель Инкум, который в свое время успел поиграть в составе днепровского “Днепра”, продолжит свою карьеру в чемпионате Грузии.

Как сообщает официальный сайт грузинской “Самтредии”, 30-летний защитник подписал контракт с их клубом, сроки соглашения сделки не разглашаются.

Напомним, Самуель Инкум перешел в “Днепр” в 2011 году, являясь звездой “Базеля”. В Украине защитник провел два года, после чего в его карьере были Франция, Греция, США, Португалия, Турция и Болгария.